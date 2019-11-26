Пахноцкая: комитет по соответствию ВАДА — это ещё не финальная инстанция

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая отметила, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) имеет полномочия выносить рекомендации по санкциям в отношении России, но решение будет принимать только исполком организации.
«У комитета по соответствию есть полномочия оценить тот рапорт, который представили отдел расследований ВАДА и независимые киберэксперты, и на основании представленного отчёта вынести рекомендации – какими могут быть санкции, что в них входит, какие будут возможные выходы из кризиса, из этого несоответствия. Но это не финальная инстанция. Заседание исполкома ВАДА будет 9 декабря. Они, безусловно, получат и отчёт, и рекомендации комитета по соответствию, и решение будет за исполкомом», — цитирует Пахноцкую РИА «Новости».
Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.
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