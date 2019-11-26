Глава USADA призвал ВАДА отстранить Россию от соревнований на четыре года

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал ВАДА поддержать рекомендации комитета по соответствию организации и отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях.
«Хорошо, что CRC признал вопиющим поведение России по отношению к чистым спортсменам. Будем надеяться, что исполком ВАДА проявит решительность и поддержит эти печальные, но необходимые рекомендации. Таким образом ВАДА защитит чистых спортсменов и не даст их обмануть», — цитируется Тайгарт в официальном «твиттере» USADA.
Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.
- 26 ноября 2019
-
10:26
-
10:12
-
10:02
-
09:39
-
09:35
-
09:33
-
09:19
-
09:07
-
08:41
-
08:34
-
08:28
-
01:04
-
00:49
-
00:36
-
00:34
-
00:25
-
00:16
-
00:15
-
00:06
- 25 ноября 2019
-
23:44
-
23:31
-
23:02
-
22:55
-
22:25
-
22:14
-
21:49
-
21:04
-
20:47
-
20:17
-
20:02
-
19:38
-
19:18
-
19:04
-
18:48
-
18:45