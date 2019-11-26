Глава USADA призвал ВАДА отстранить Россию от соревнований на четыре года

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал ВАДА поддержать рекомендации комитета по соответствию организации и отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях.



«Хорошо, что CRC признал вопиющим поведение России по отношению к чистым спортсменам. Будем надеяться, что исполком ВАДА проявит решительность и поддержит эти печальные, но необходимые рекомендации. Таким образом ВАДА защитит чистых спортсменов и не даст их обмануть», — цитируется Тайгарт в официальном «твиттере» USADA.



Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

ВАДА разъяснило, какие изменения были внесены в базу Московской лаборатории