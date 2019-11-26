Global Athlete: Россию надо отстранить от Олимпиады-2020

Организация Global Athlete, которую возглавляет бывший генеральный директор ВАДА Роб Келер, выступила с заявлением по поводу рекомендаций комитета ВАДА по соответствию. Вчера, 25 ноября, стало известно, что речь, в частности, идёт о четырёхлетнем запрете для России принимать соревнования и участвовать в тендерах за право их проведения. Флаг России не может быть поднят ни на одном крупном соревновании, организованном в течение этих четырёх лет.
«У России было так много шансов исправить свои огрехи, но им это не удалось, они продолжают подрывать основы честного спорта. До сих пор к ним не были применены значимые последствия за поддержку допинга на государственном уровне. Мы все знаем аргумент о том, что спортсмены не должны страдать от государственной поддержки допинга. Но проблема в том, что они так и будут страдать в подобной системе, если значимых последствий не будет, а лидеры не будут вынуждены изменить подход. Спортсменов будут продолжать вынуждать быть частью программы. Если им это не нравится, их просто вышвырнут.
Россию надо отстранить от Олимпиады в Токио. Любой другой исход станет слабым ответом на один из крупнейших допинг-скандалов столетия", — приводит текст заявления журналист Хайо Зеппельт в своём «твиттере».
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