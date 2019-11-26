Глава РУСАДА: в России была поддержка допинга на государственном уровне

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус, отвечая на вопрос о возможной подмене допинг-проб во время Олимпиады в Сочи, заявил, что в России была поддержка допинга на государственном уровне.



«Вот эти изменения в базе данных — это что? Поддержка на государственном уровне? Получается, так. Это сделали люди, наделённые серьёзными властными полномочиями. Проблемы были на высшем уровне спортивного руководства. То есть фактически в эти процессы были вовлечены спортивные чиновники высшего уровня.



Была ли в в Сочи «дырка в стене», через которую ФСБ якобы меняло пробы? Мне было не до выяснения таких деталей. Верю ли я в это? Вы знаете, здесь не «верю — не верю», я не в ромашку играю, всё-таки ответственность. Но критически важно выяснить все обстоятельства тех дел и разобраться, чтобы поставить точку. Выяснить прежде всего для самих себя, понимаете. Прежде всего чтобы не допускать этого впредь. Потому что последствия и потери для нашего спорта ещё рано считать. До дна мы ещё не дошли. Давайте подождём решений, которые будут. Но я думаю, что ещё года три мы будем в состоянии кризиса, это очень много», — цитирует Гануса BBC.



Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

Глава РУСАДА: Россию могут отстранить от Евро-2020