Глава РУСАДА: в России была поддержка допинга на государственном уровне

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус, отвечая на вопрос о возможной подмене допинг-проб во время Олимпиады в Сочи, заявил, что в России была поддержка допинга на государственном уровне.
«Вот эти изменения в базе данных — это что? Поддержка на государственном уровне? Получается, так. Это сделали люди, наделённые серьёзными властными полномочиями. Проблемы были на высшем уровне спортивного руководства. То есть фактически в эти процессы были вовлечены спортивные чиновники высшего уровня.
Была ли в в Сочи «дырка в стене», через которую ФСБ якобы меняло пробы? Мне было не до выяснения таких деталей. Верю ли я в это? Вы знаете, здесь не «верю — не верю», я не в ромашку играю, всё-таки ответственность. Но критически важно выяснить все обстоятельства тех дел и разобраться, чтобы поставить точку. Выяснить прежде всего для самих себя, понимаете. Прежде всего чтобы не допускать этого впредь. Потому что последствия и потери для нашего спорта ещё рано считать. До дна мы ещё не дошли. Давайте подождём решений, которые будут. Но я думаю, что ещё года три мы будем в состоянии кризиса, это очень много», — цитирует Гануса BBC.
Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.
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