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Руководители спортивных федераций срочно вызваны в администрацию президента РФ

Руководители спортивных федераций срочно вызваны в
Руководители спортивных федераций срочно вызваны в администрацию президента РФ
Другие / Лёгкая атлетика 0

Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время в администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол с участием руководителей спортивных федераций.

Тема встречи – обсуждение вопросов, связанным с возможным введением исполкомом ВАДА жёстких санкций в отношении России и российских спортсменов.

Напомним, что комитет по соответствию, разбиравший вопрос изменения данных Московской антидопинговой лаборатории, рекомендовал исполкому ВАДА, который состоится 9 декабря в Париже, принять ряд санкций в отношении России:

— лишить РУСАДА статуса соответствия;

— отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях на четыре года;

— наложить запрет на проведение в России любых международных соревнований, а запланированные перенести в другую страну, если это не является юридически или практически невозможным.

Кроме того, в списке рекомендаций перечислены и другие запреты.

ВАДА подтвердило, что исполком обсудит отстранение России от спорта на 4 года
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