В РУСАДА оценили рекомендацию комитета ВАДА допустить россиян на ОИ без флага

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая прокомментировала рекомендацию комитета ВАДА по соответствию допустить не замешанных в допинговых скандалах российских спортсменов на Олимпиаду в Токио под нейтральным флагом и без исполнения национального гимна.
«Тут двойной аспект. С одной стороны, ВАДА, следуя рекомендациям комитета по соответствию, который опирается на международный стандарт по соответствию, ограничивает национальную сборную в участии в Олимпийских и Паралимпийских играх и любых других международных соревнованиях.
С другой стороны, они берут во главу угла право честного и чистого спортсмена участвовать в международных соревнованиях. Это позволяет тем спортсменам, которые не имеют допинговой истории, пробовать отобраться для участия в турнирах в нейтральном статусе», — цитирует Пахноцкую «РБК-Спорт».
- 26 ноября 2019
-
10:26
-
10:12
-
10:02
-
09:39
-
09:35
-
09:33
-
09:19
-
09:07
-
08:41
-
08:34
-
08:28
-
01:04
-
00:49
-
00:36
-
00:34
-
00:25
-
00:16
-
00:15
-
00:06
- 25 ноября 2019
-
23:44
-
23:31
-
23:02
-
22:55
-
22:25
-
22:14
-
21:49
-
21:04
-
20:47
-
20:17
-
20:02
-
19:38
-
19:18
-
19:04
-
18:48
-
18:45