В РУСАДА оценили рекомендацию комитета ВАДА допустить россиян на ОИ без флага

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая прокомментировала рекомендацию комитета ВАДА по соответствию допустить не замешанных в допинговых скандалах российских спортсменов на Олимпиаду в Токио под нейтральным флагом и без исполнения национального гимна.

«Тут двойной аспект. С одной стороны, ВАДА, следуя рекомендациям комитета по соответствию, который опирается на международный стандарт по соответствию, ограничивает национальную сборную в участии в Олимпийских и Паралимпийских играх и любых других международных соревнованиях.



С другой стороны, они берут во главу угла право честного и чистого спортсмена участвовать в международных соревнованиях. Это позволяет тем спортсменам, которые не имеют допинговой истории, пробовать отобраться для участия в турнирах в нейтральном статусе», — цитирует Пахноцкую «РБК-Спорт».

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