Глава РУСАДА — о штрафе в $ 100 тыс: его заплатят российские спортивные власти

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус рассказал, как будет происходить погашение штрафа, который, вероятно, будет наложен на РУСАДА со стороны ВАДА.

Вчера, 25 ноября, были опубликованы рекомендации комитета ВАДА по соответствию, в которых, в частности, говорилось о штрафе: «РУСАДА должно оплатить все расходы ВАДА, понесённые с января 2019 года, и уплатить штраф в размере 10% от его дохода в 2019 году, или $ 100 тыс».

«Штраф и компенсация затрат будут выплачены российскими спортивными властями через РУСАДА. Штраф и компенсация затрат как санкции указаны в стандартах ВАДА, поэтому в этом пункте ничего удивительного. Как я и говорил ранее, последствия санкций для нашего спорта будут тяжёлыми», — приводит слова Гануса ТАСС.