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Зеппельт назвал самый возмутительный факт в допинговом скандале с Россией

Зеппельт назвал самый возмутительный факт в допинговом скандале с Россией
Другие / Лёгкая атлетика 0

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте, прокомментировал информацию о махинациях с данными Московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству.

«Наиболее показательный и возмутительный факт в новом допинговом сюжете с Россией: они сфабриковали ложные улики, чтобы дискредитировать осведомителя Родченкова, который сбежал в США и с тех пор подвергается серьёзной угрозе. Ключевой вопрос: кто здесь настоящие гангстеры, поддерживаемые государством?» — написал Зеппельт в своём «твиттере».

Вчера, 25 ноября, ВАДА подтвердило просочившуюся в СМИ информацию о намерении наказать Россию за манипуляции с данными лаборатории.

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