Губерниев — о вероятных санкциях к России: теряем спорт прямо на глазах

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о вероятных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства в отношении России. Комитет по соответствию ВАДА, в частности, рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
«Я сразу говорил, что решение для нас будет либо плохим, либо очень плохим. Сейчас нужно дождаться окончательных решений и понимать, как это произошло и кто понесёт за это ответственность. Но мы теряем спорт прямо на глазах.
Отстранение на четыре года для всего нашего спорта не могу представить даже в самом страшном сне. Мы потеряем целое поколение спортсменов, притом чистых спортсменов, талантливых и честных. Повторюсь, за это кто-то должен нести ответственность", — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Исполком ВАДА рассмотрит рекомендации 9 декабря.
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