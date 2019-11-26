Почётный президент ОКР Смирнов не видит заговора против России в действиях ВАДА

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов прокомментировал ситуацию с возможным отстранением России от международных соревнований на четыре года.
«Я думаю, надо дожидаться решения ВАДА, у меня не складывается впечатление, что существует какой-то заговор и нас хотят лишить права участия в Играх и нашей роли на спортивной арене. Думаю, ВАДА будет в этом внимательно разбираться. С другой стороны, есть Международный олимпийский комитет (МОК), он тоже будет обсуждать это на исполкоме и на сессии, и у нас есть возможность обратиться в суд», — цитирует Смирнова ТАСС.
Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.
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