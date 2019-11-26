Уткин — о санкциях к России: у меня много слов и ни одного подходящего

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию с возможным отстранением России от международных соревнований на четыре года.



«Если хотите, считайте меня слабаком, но я сейчас не хочу об этом говорить и писать тоже.

Профессионально я в этом не разбираюсь и вероятности разных исходов, сравнительно благоприятного и безусловно ужасного, я оценить не могу.



Говорить пламенные слова я не хочу. Потому что я говорить могу по любому поводу. Злословие вообще увлекает. Я не удержу себя на привязи здравого смысла. Это будет примерно вот как — выговориться. А я не хочу выговариваться. Мне не нужна сейчас сублимация.



Я чувствую полное бессилие. Слова бессильны. Уже не нужно называть скотов скотами, это и так все знают. И я, и мир, и сами скоты. И даже мамы этих скотов уже не обольщаются. Просто рушится то, что я люблю, с помощью чего я смотрю на мир. Мне грустно.



У меня много слов. И ни одного подходящего. Я пока помолчу. В окно посмотрю, может, налью себе виски на пару пальцев и льда три куска», — написал Уткин в своём телеграм-канале.



Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

Теперь почти официально. Российский флаг удалят из спорта на четыре года! Избежать этого уже не получится. Только отсрочить на три месяца.

Губерниев — о вероятных санкциях к России: теряем спорт прямо на глазах