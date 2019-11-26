Уткин — о санкциях к России: у меня много слов и ни одного подходящего

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию с возможным отстранением России от международных соревнований на четыре года.
«Если хотите, считайте меня слабаком, но я сейчас не хочу об этом говорить и писать тоже.
Профессионально я в этом не разбираюсь и вероятности разных исходов, сравнительно благоприятного и безусловно ужасного, я оценить не могу.
Говорить пламенные слова я не хочу. Потому что я говорить могу по любому поводу. Злословие вообще увлекает. Я не удержу себя на привязи здравого смысла. Это будет примерно вот как — выговориться. А я не хочу выговариваться. Мне не нужна сейчас сублимация.
Я чувствую полное бессилие. Слова бессильны. Уже не нужно называть скотов скотами, это и так все знают. И я, и мир, и сами скоты. И даже мамы этих скотов уже не обольщаются. Просто рушится то, что я люблю, с помощью чего я смотрю на мир. Мне грустно.
У меня много слов. И ни одного подходящего. Я пока помолчу. В окно посмотрю, может, налью себе виски на пару пальцев и льда три куска», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.
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