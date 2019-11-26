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Лидер сборной Англии по хоккею на траве ослеп и получил трещину вдоль черепа

Лидер сборной Англии по хоккею на траве ослеп и получил трещину вдоль черепа
Другие / Прочие виды спорта 0

Один из ведущих игроков сборной Англии по хоккею на траве Сэм Уорд получил тяжелейшие травмы в результате попадания мяча в голову во время квалификационного матча к Олимпийским играм в Токио. Как сообщает BBC, спортсмен получил трещину вдоль черепа и ослеп на левый глаз.

«Мне сообщили, что повреждение сетчатки глаза настолько серьёзно, что полного восстановления не случится никогда. Вообще неизвестно, на какую степень восстановления я могу рассчитывать.

На протяжении последних трёх недель я получил советы от трёх разных офтальмологов. Все они сказали одно и то же — повреждение сетчатки необратимое, но лишь частично. Я могу себе вернуть зрение, но это будет явно не быстрый процесс. Будет ли этого достаточно для возвращения в профессиональный спорт, покажет время», — заявил Уорд.

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