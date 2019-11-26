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Глава ПКР Лукин: ни одного обвинения паралимпийскому комитету сделано не было

Глава ПКР Лукин: ни одного обвинения паралимпийскому комитету сделано не было
Другие / Прочие виды спорта 0

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин прокомментировал ситуацию с возможным отстранением России от международных соревнований на четыре года.

«Это пока только рекомендации, их будут рассматривать в Париже, и их примут либо полностью, либо частично. После принятого решения паралимпийский комитет и выскажется развёрнуто.

Что касается сегодняшнего дня, ни одного обвинения паралимпийскому комитету сделано не было. Ровным счётом как и ни одного обвинения не было в адрес паралимпийских спортсменов. Поэтому чувствовать себя причастным и виноватым к тем возможным нарушениям, которые обсуждаются, мы не можем.

Мнение своё мы выскажем, а то, почему это произошло, как произошло и каким образом из этого выходить, уже не наша компетенция. Это компетенция тех людей, которые были вовлечены в данный процесс», — заявил Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

Теперь почти официально. Российский флаг удалят из спорта на четыре года!
Избежать этого уже не получится. Только отсрочить на три месяца.
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