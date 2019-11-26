Глава ПКР Лукин: ни одного обвинения паралимпийскому комитету сделано не было

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин прокомментировал ситуацию с возможным отстранением России от международных соревнований на четыре года.
«Это пока только рекомендации, их будут рассматривать в Париже, и их примут либо полностью, либо частично. После принятого решения паралимпийский комитет и выскажется развёрнуто.
Что касается сегодняшнего дня, ни одного обвинения паралимпийскому комитету сделано не было. Ровным счётом как и ни одного обвинения не было в адрес паралимпийских спортсменов. Поэтому чувствовать себя причастным и виноватым к тем возможным нарушениям, которые обсуждаются, мы не можем.
Мнение своё мы выскажем, а то, почему это произошло, как произошло и каким образом из этого выходить, уже не наша компетенция. Это компетенция тех людей, которые были вовлечены в данный процесс», — заявил Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.
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