Вице-президент ВАДА: МОК в этот раз надо поддержать чистый спорт, а не Россию

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства Линда Хеллеланд оценила санкции, которые могут грозить России в связи с махинацией с данными Московской антидопинговой лаборатории. Вчера, 25 ноября, стало известно, что речь, в частности, идёт о четырёхлетнем запрете для России принимать соревнования и участвовать в тендерах за право их проведения. Флаг России не может быть поднят ни на одном крупном соревновании, организованном в течение этих четырёх лет.

«Предлагаемые наказания суровы, но за масштабные допинговые нарушения они и должны быть такими. У ВАДА нет другого выбора, кроме поддержки отстранения. В этот раз МОК должен поддержать чистый спорт, а не Россию», — написала Хеллеланд в своём «твиттере».

Хеллеланд ранее активно выступала против восстановления РУСАДА в правах.

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