Тарасова — о допинговом скандале с Россией: только не надо искать дядю Васю

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила санкции, которые могут быть приняты в отношении России исполкомом ВАДА в связи с махинациями с данными Московской антидопинговой лаборатории. Речь в частности, идёт о четырёхлетнем запрете для России принимать соревнования и участвовать в тендерах за право их проведения. Комитета ВАДА рекомендовал оставить допустить российских спортсменов на Олимпиаду-2020 в нейтральном статусе без флага и гимна.

«Получается, мы не делаем выводы с прошлой Олимпиады, мы и тогда были без флага и гимна. А эти должностные лица ушли на высшие должности. Мне очень жаль спортсменов, это не должно их касаться. Мы должны ехать: да, будем, если что, без флага, но не без формы. И как вы помните, предыдущая Олимпиада прошла хорошо для нас, наши всегда молодцы! Они выиграли своё. Обидно не за них, а за страну, которая не могла отличить главное от второстепенного. И в тот раз нам помогла Женя Медведева, которую потом полстраны возненавидело. В этот раз кто будет помогать?



Надо узнать, кто это сделал и почему. Спортсмены же сами не делают лишних вещей, кто давал тогда это всё? Надо узнать, почему подброшены другие документы, кто этим занимался? Только не надо искать дядю Васю. За каждого назначенного министра отвечает ещё высшее руководство. Они должны ответить, кто эти люди, которые подвели спортсменов. Искать выходы из этого положения будут личные тренеры каждого спортсмена. В прошлый раз Путин разрешил, чтобы наши спортсмены поехали на Олимпиаду. Надеемся и сейчас на правильные решения руководства страны, которому мы доверяем свою жизнь», — цитирует Тарасову Sport24.

Исполком ВАДА примет решение по статусу РУСАДА 9 декабря.