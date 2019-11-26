Глава FISU: не вижу оснований для того, чтобы Россия лишилась Универсиады-2023

Президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с возможным отстранением России от международных соревнований на четыре года.
«Это пока только рекомендации, но никак не решение исполкома ВАДА. Если исходить из текста этих рекомендаций, Россия получила право на проведение, и теоретически это право может быть отобрано, если для этого есть юридические и практические основания. В отношении универсиады в Екатеринбурге я таких оснований в настоящий момент не вижу, потому что все контракты заключены, все условия российской стороной выполняются. Уже создан оргкомитет, ведётся активная работа, проводится активная работа по строительству олимпийской деревни и спортивных объектов. Что касается практической точки зрения, у нас заявочный процесс по объявлению результатов города проведения предполагает пять лет. Уже все сроки пройдены.
Если говорить о 2023 годе, то мы не можем отозвать заявку, повторюсь, там уже всё связано серьёзными юридическими процедурами, и мы не будем как первая сторона нарушать данный контракт. Если руководствоваться текстом рекомендаций, который есть на сегодняшний день, не вижу оснований для того, чтобы Россия не проводила универсиаду в 2023 году. В настоящий момент стихийно никакие варианты не ищутся», — заявил Матыцин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 26 ноября 2019
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