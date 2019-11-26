Покровская — о санкциях ВАДА к России: зачем нашу страну так унижать?
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала информацию о том, что комитет Всемирного антидопингового комитета по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
«Вопрос об отстранении в воздухе витал, но надеялась, что решат в нашу пользу. Зачем нашу страну так унижать? Такое впечатление, что мы единственные в мире, кто в допинге, а все остальные белые и пушистые. Все издеваются над нашей страной. Хоть выбрали бы, какие виды спорта отстранять — есть же виды спорта, где все спортсмены чистые», — сказала Покровская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Хасановым.
Исполком ВАДА рассмотрит рекомендации комитета 9 декабря.
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Теперь почти официально. Российский флаг удалят из спорта на четыре года!
Избежать этого уже не получится. Только отсрочить на три месяца.
- 26 ноября 2019
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