Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Покровская — о санкциях ВАДА к России: зачем нашу страну так унижать?

Покровская — о санкциях ВАДА к России: зачем нашу
Покровская — о санкциях ВАДА к России: зачем нашу страну так унижать?
Другие / Водные виды спорта 0

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала информацию о том, что комитет Всемирного антидопингового комитета по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

«Вопрос об отстранении в воздухе витал, но надеялась, что решат в нашу пользу. Зачем нашу страну так унижать? Такое впечатление, что мы единственные в мире, кто в допинге, а все остальные белые и пушистые. Все издеваются над нашей страной. Хоть выбрали бы, какие виды спорта отстранять — есть же виды спорта, где все спортсмены чистые», — сказала Покровская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Хасановым.

Исполком ВАДА рассмотрит рекомендации комитета 9 декабря.

Трефилов о санкциях к РФ: вляпаться так второй раз, это нужно быть полуидиотами
Зеппельт назвал самый возмутительный факт в допинговом скандале с Россией
Теперь почти официально. Российский флаг удалят из спорта на четыре года!
Избежать этого уже не получится. Только отсрочить на три месяца.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019