Данченко — о санкциях ВАДА: чистые спортсмены оказались заложниками ситуации

Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко прокомментировала рекомендацию комитета ВАДА отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

«Хочется, чтобы всё решилось в пользу России — мы хотим поехать на Олимпиаду. Получается, что спортсмены и тренеры, которые долгие годы тренировались, были чисты, оказались заложниками ситуации. Печально, что это бьёт именно по нам и нашей работе.

Если вопрос будет решён не в пользу России, то пострадают спортсмены и тренеры. Потому что вложено много сил, у кого-то — вся жизнь. Для многих это первая Олимпиада, люди к ней готовились по 20 лет. У Светланы Ромашиной это не первые Игры, но она надеялась завершить карьеру на взлёте, поэтому, конечно, нам хочется поехать», — сказала Данченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Андреевым.

Решение исполкома ВАДА будет объявлено 9 декабря.

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