Экипировщик готовит разные варианты формы на случай отстранения России

Анастасия Задорина, главный дизайнер и основатель бренда ZASPORT, официального экипировщика олимпийской команды России, прокомментировала возможное отстранение России от международных соревнований на четыре года. Такую рекомендацию дал комитет ВАДА по соответствию в связи с обнаруженными махинациями с данными Московской антидопинговой лаборатории.
«Мы уже прошли подобное два года назад перед Олимпиадой в Корее: 29 ноября мы презентовали экипировку, а в декабре стало известно, что наши спортсмены едут в нейтральном статусе, и нам нужно было практически за месяц разработать, согласовать с МОК, произвести и предоставить спортсменам „нейтральную“ форму. Такого не переживал ни один экипировщик в мире, но мы справились с задачей.
Мы в процессе создания экипировки и прорабатываем разные варианты. Не хотелось бы делать преждевременные выводы. Будем ждать 9 декабря и следить за ситуацией. Могу сказать, что в любом случае мы всегда поддерживали и будем поддерживать наших спортсменов», — сказала Задорина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
- 26 ноября 2019
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