Газзаев: мне не нравится поведение Гануса, который обвиняет чиновников

Заместитель главы Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию с возможным отстранением России от международных соревнований на четыре года.
«Важно отметить, что Россия одна из ведущих мировых спортивных держав. Мы конкурентоспособны на любых соревнованиях: будь то Олимпийские игры или чемпионат мира. Поэтому нельзя просто так нас убрать со спортивной карты мира.
Хочу сказать, что мне не нравится поведение главы РУСАДА Гануса, который обвиняет спортивных чиновников во всей этой ситуации. Но ведь сам Ганус тоже спортивный чиновник. Нам нужно не обвинять друг друга, а консолидировать усилия. Не стараться держаться за свои кресла, а думать о спортсменах, которые четыре года пахали, чтобы участвовать в Олимпиаде», — заявил Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.
- 26 ноября 2019
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