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Ягудин — о санкциях ВАДА: мировой спорт без России — ничто

Ягудин — о санкциях ВАДА: мировой спорт без России — ничто
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал ситуацию с возможным отстранением России от международных соревнований на четыре года.

«Понятно, что они хотят, чтобы нам было как можно хуже. Но я против преждевременных конвульсий. Надо дождаться окончательного решения. Мы, представители российского спорта, конечно, хотим, чтобы всё было по-честному и чтобы всё это закончилось. Как спортсмен, я желаю нашим спортсменам полететь на Олимпийские игры и выступать. А что касается, происходило что-то нечестное, ну мы-то откуда знаем. Мы же не сидели в лабораториях.

Если отстранить какую-то маленькую страну, не будет эффекта. Но мировой спорт без России — ничто», — цитирует Ягудина «Р-Спорт».

Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

Теперь почти официально. Российский флаг удалят из спорта на четыре года!
Избежать этого уже не получится. Только отсрочить на три месяца.
Ягудина требуют отстранить от работы комментатором
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