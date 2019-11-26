Ягудин — о санкциях ВАДА: мировой спорт без России — ничто

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал ситуацию с возможным отстранением России от международных соревнований на четыре года.
«Понятно, что они хотят, чтобы нам было как можно хуже. Но я против преждевременных конвульсий. Надо дождаться окончательного решения. Мы, представители российского спорта, конечно, хотим, чтобы всё было по-честному и чтобы всё это закончилось. Как спортсмен, я желаю нашим спортсменам полететь на Олимпийские игры и выступать. А что касается, происходило что-то нечестное, ну мы-то откуда знаем. Мы же не сидели в лабораториях.
Если отстранить какую-то маленькую страну, не будет эффекта. Но мировой спорт без России — ничто», — цитирует Ягудина «Р-Спорт».
Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.
- 26 ноября 2019
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