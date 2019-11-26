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Туктамышева исполнила четверной тулуп. Видео

Туктамышева исполнила четверной тулуп. Видео
Туктамышева исполнила четверной тулуп. Видео
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева на тренировке выполнила четверной тулуп. Соответствующее видео опубликовал в своём «инстаграме» агент Ари Закарян.

«Очень интересно. Елизавета Туктамышева продолжает удивлять», — написал Закарян.

Видео доступно на «Чемпионате».

На текущий момент четверные прыжки в женском фигурном катании выполняют также россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, а также представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.

Туктамышева не смогла квалифицироваться в финал Гран-при в Турине и сейчас ведёт подготовку к соревнованиям в Загребе. Спортсменка на этапах Гран-при выполняла тройной аксель. В нынешнем сезоне она стала третьей на этапах в Лас-Вегасе (США) и Чунцине (Китай).

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