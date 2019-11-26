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МОК выступил за участие российских спортсменов в международных соревнованиях

МОК выступил за участие российских спортсменов в международных соревнованиях
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Международный олимпийский комитет выступает за предоставление возможности выступать на международных соревнованиях чистым российским спортсменам. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных московской лаборатории. В то же время мы отмечаем, что в отчёте указано, что ни одно из спортивных движений, в частности Олимпийский комитет России и его члены, не участвовало в манипуляциях.

В этом контексте МОК приветствует предоставление ВАДА возможности российским спортсменам выступать на международных соревнованиях», — говорится в сообщении МОК.

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