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МОК приветствовал санкции в отношении российских властей

МОК приветствовал санкции в отношении российских в
МОК приветствовал санкции в отношении российских властей
Другие / Лёгкая атлетика 0

Международный олимпийский комитет на своём официальном сайте прокомментировал информацию о манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории и призвал Всемирное антидопинговое агентство передать свидетельства о махинациях в Совет Европы и ЮНЕСКО.

«Что касается санкций за эти манипуляции, нам всё ещё нужно их детально оценить. МОК подчёркивает, что любые санкции должны соответствовать принципам природной справедливости и уважать права человека. МОК настаивает, что виновные должны быть наказаны самым суровым образом из-за серьёзности нарушения, и поэтому приветствует санкции в отношении российских властей, ответственных за нарушения.

Однако, учитывая серьёзность манипуляций, мы настоятельно призываем ВАДА предпринять дальнейшие действия. Это означает, в частности, что ВАДА должно передать файлы в Совет Европы и ЮНЕСКО, учитывая Антидопинговую конвенцию Совета Европы и Международную конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте», — говорится в заявлении МОК.

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