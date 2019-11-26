МОК приветствовал санкции в отношении российских властей

Международный олимпийский комитет на своём официальном сайте прокомментировал информацию о манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории и призвал Всемирное антидопинговое агентство передать свидетельства о махинациях в Совет Европы и ЮНЕСКО.

«Что касается санкций за эти манипуляции, нам всё ещё нужно их детально оценить. МОК подчёркивает, что любые санкции должны соответствовать принципам природной справедливости и уважать права человека. МОК настаивает, что виновные должны быть наказаны самым суровым образом из-за серьёзности нарушения, и поэтому приветствует санкции в отношении российских властей, ответственных за нарушения.

Однако, учитывая серьёзность манипуляций, мы настоятельно призываем ВАДА предпринять дальнейшие действия. Это означает, в частности, что ВАДА должно передать файлы в Совет Европы и ЮНЕСКО, учитывая Антидопинговую конвенцию Совета Европы и Международную конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте», — говорится в заявлении МОК.

МОК потребовал от РФ предоставить необработанные данные Московской лаборатории