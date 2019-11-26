Карлсен выиграл этап Grand Chess Tour, Непомнящий — шестой

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал победителем заключительного этапа Grand Chess Tour по рапиду и блицу, который проходит в Калькутте (Индия). Россиянин Ян Непомнящий финишировал шестым и не смог пробиться в финал.



Карлсен стал одним из победителей соревнований по блицу, с 12 очками разделив лидерство с американцем Хикару Накамурой. Непомнящий в этой дисциплине разделил третье-четвёртое места с китайцем Динь Лижэном (по 10 очков).



По сумме двух турниров (по блицу и рапиду) победу с 27 очками одержал Карлсен. Вторым стал Накамура (23 балла), третье и четвёртое места разделили между собой голландец Аниш Гири и американец Уэсли Со (по 18,5). Непомнящий набрал по итогам двух турниров 17 баллов и стал шестым.



По итогам всех этапов Grand Chess Tour Карлсен набрал 67,5 балла и также уверенно победил. В финал серии пробились ещё три шахматиста: Дин Лижэнь (43,8), армянин Левон Аронян (37,5) и француз Максим Вашье-Лаграв (36,8). Два россиянина остановились в шаге от финала — Сергей Карякин стал пятым (36,5 балла), а Непомнящий — шестым (29,5 балла).



Финал Grand Chess Tour пройдёт в Лондоне (Великобритания) в период со 2 по 8 декабря.