Двукратный призёр Олимпиады горнолыжница Мовинкель пропустит сезон из-за травмы
Двукратный призёр Олимпийских игр норвежская горнолыжница Рагнхильд Мовинкель не сможет выступить в текущем сезоне из-за серьёзного повреждения колена. Об этом информирует официальный сайт Международной лыжной федерации (FIS).
Мовинкель травмировалась в конце минувшего сезона. Она возобновила тренировки в соответствии с планом. На одном из занятий спортсменка получила небольшое повреждение, но потом у неё диагностировали разрыв крестообразной связки.
«Это было тяжело. К сожалению, мне придётся преждевременно завершить сезон. Полна решимости вернуться на прежний уровень и продолжать тренироваться», — заявила Мовинкель.
Мовинкель на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане завоевала серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе.
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