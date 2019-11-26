Двукратный призёр Олимпиады горнолыжница Мовинкель пропустит сезон из-за травмы

Двукратный призёр Олимпийских игр норвежская горнолыжница Рагнхильд Мовинкель не сможет выступить в текущем сезоне из-за серьёзного повреждения колена. Об этом информирует официальный сайт Международной лыжной федерации (FIS).

Мовинкель травмировалась в конце минувшего сезона. Она возобновила тренировки в соответствии с планом. На одном из занятий спортсменка получила небольшое повреждение, но потом у неё диагностировали разрыв крестообразной связки.

«Это было тяжело. К сожалению, мне придётся преждевременно завершить сезон. Полна решимости вернуться на прежний уровень и продолжать тренироваться», — заявила Мовинкель.

Мовинкель на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане завоевала серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе.