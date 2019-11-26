Мишин — о санкциях против России: нельзя за компанию наказывать и невиновных

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин отреагировал на рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) применить жёсткие санкции в отношении российского спорта. Он подчеркнул, что нельзя наказывать невиновных атлетов за компанию с виновными.

«Я считаю, что нарушителей антидопинговых правил надо наказывать. Невиновных, не уличённых в применениях допинга наказывать за компанию категорически нельзя», — цитирует Мишина РИА «Новости».

Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года.

Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

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