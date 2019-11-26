Колобков: позиция российских экспертов не была услышана комитетом ВАДА

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал информацию о возможных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства в отношении России.



«Вчера официально были получены рекомендации комиссии по соответствию. Они основаны на проведённом анализе департамента по расследованию ВАДА, который в свою очередь базировался на выводах привлечённых экспертов из Лозаннского университета.

Наши эксперты, представляющие российские институты, встречались с ними, обсуждали все вопросы, связанные с этим докладом. К сожалению, их позиция не была услышана», — предоставила слова Колобкова пресс-служба Минспорта.

Комитет по соответствию ВАДА, в частности, рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.