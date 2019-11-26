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Тарасова: Туктамышева может прыгать многие четверные

Тарасова: Туктамышева может прыгать многие четверные
Другие / Фигурное катание 0

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на четверной тулуп в исполнении 22-летней Елизаветы Туктамышевой, который чемпионка мира и Европы 2015 года выполнила на тренировке.

«Я ещё не видела, но это прекрасно. Знаете, есть такая поговорка: хорошо яичко к Святому дню. Лиза Туктамышева, работая с Алексеем Николаевичем Мишиным, давно могла прыгать четверной тулуп. Она и лутц могла прыгать. Она молодая девушка с огромным прыжком. Она может прыгать многие четверные.

Просто пока ученицы Тутберидзе не стали прыгать четверные, все как-то были в замешательстве. Они прыгнули — пошли все прыгать. Браво, Тутберидзе», — цитирует Тарасову Sport24.

На текущий момент четверные прыжки в женском фигурном катании выполняют россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, а также представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.

Туктамышева исполнила четверной тулуп. Видео
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