Гладышева: обвинения России в господдержке допинга — это полный бред

Член президиума Российской федерации горнолыжного спорта Светлана Гладышева прокомментировала возможное признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.

«Судя по тому, что я сейчас вижу, мы сохраним своё представительство на внешней арене, выполнив поставленные перед нами требования. Что же касается господдержки допинга, о которой говорят наши западные коллеги, — это полный бред и явная атака на российский спорт в преддверии нового сезона», — приводит слова Гладышевой «Газета.Ru».

Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

Колобков: позиция российских экспертов не была услышана комитетом ВАДА