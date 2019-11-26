Гладышева: обвинения России в господдержке допинга — это полный бред

Член президиума Российской федерации горнолыжного спорта Светлана Гладышева прокомментировала возможное признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.
«Судя по тому, что я сейчас вижу, мы сохраним своё представительство на внешней арене, выполнив поставленные перед нами требования. Что же касается господдержки допинга, о которой говорят наши западные коллеги, — это полный бред и явная атака на российский спорт в преддверии нового сезона», — приводит слова Гладышевой «Газета.Ru».
Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.
- 26 ноября 2019
-
19:25
-
19:12
-
19:04
-
18:46
-
18:31
-
18:21
-
18:15
-
18:15
-
18:05
-
17:39
-
17:29
-
17:19
-
17:17
-
16:55
-
16:50
-
16:36
-
16:24
-
16:14
-
15:45
-
15:18
-
14:32
-
14:23
-
14:18
-
14:09
-
14:00
-
13:57
-
13:46
-
13:39
-
13:39
-
13:33
-
13:18
-
12:33
-
12:29
-
12:18
-
12:04