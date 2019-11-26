Колобков: все требования по Московской антидопинговой лаборатории выполнены

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что российская сторона выполнила все требования по Московской антидопинговой лаборатории.

«В 2015 году совместно с Советом Европы была разработана дорожная карта. Российской стороне были предъявлены определённые требования со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Все требования выполнены.

Одним из ключевых условий была передача данных Московской лаборатории. Это условие также выполнили. С начала 2018 года лаборатория не подчиняется Минспорту ни финансово, ни организационно. Сотрудники министерства не имеют доступа в лабораторию, она имеет полную самостоятельность.

То же самое можно сказать о Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которое полностью независимо и получает деньги непосредственно из министерства финансов», — предоставила слова Колобкова пресс-служба Минспорта.



Комитет по соответствию ВАДА, в частности, рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

Колобков: у РУСАДА достаточно оснований, чтобы защитить российский спорт