Зюганов призвал Россию не бойкотировать Олимпиаду в случае жёстких санкций ВАДА

Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов считает, что Россия не должна бойкотировать Олимпиаду в случае жёстких санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Окончательное решение исполком ВАДА примет 9 декабря.

«Сейчас политика русофобии и антисемитизма приняла формат шизофрении. Но ничего нового тут нет. Если помните, США бойкотировали Олимпиаду в 1980 году, потом им в Сочи не нравилось, сегодня им не нравится наша лёгкая атлетика. Это приобретает идиотский характер. Но мы — народ-победитель, мы готовимся к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и выступаем за то, чтобы участвовать в соревнованиях, высоко подняв голову. И этому, безусловно, будут противиться, хотя мы рассчитываем на поддержку наших друзей.

Бойкот сегодня не метод борьбы. Кто отсутствует на спортивной площадке, тот всегда не прав. Нужно доказывать на всех фронтах наши возможности. Ничего хорошего от англосаксов ожидать не приходится, они пытаются нас принизить и унизить, но не спортивных площадках, а в результате всяких проделок. Разоблачать их нужно, показывать их мурло и продолжать соревноваться! И ещё нам нужно обращаться за помощью к друзьям», — цитирует Зюганова «Национальная служба новостей».