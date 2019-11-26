Мишин: не хочу никакого шума по поводу четверного прыжка Туктамышевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин выразил мнение, что пока не стоит поднимать шум по поводу исполнения его подопечной Елизаветой Туктамышевой четверного прыжка на тренировке.

«В интернет был кем-то выложен этап работы, на котором сейчас находится Лиза. Мы работаем над четверным тулупом. Главное, что Лиза готовит этот элемент не для тренера, а для зрителей, которые будут на неё смотреть. Вот вы посмотрите на прыжок и оценивайте его. Вам понравился? А я не хочу никакого шума по этому поводу. Пока у нас есть промежуточный результат.

Будет ли Туктамышева пытаться исполнить четверной тулуп на декабрьском чемпионате России? Мы хотим сначала вставить прыжок в программу, а потом объявлять. Это наше правило. Не надо опережать события", — цитирует Мишина РИА «Новости».

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