Капитан сборной России Артемьев посетил фестиваль ЦСКА по тэг-регби

В Москве на стадионе «Олимп» 24 ноября состоялся первый детский фестиваль ЦСКА по тэг-регби, его участниками стали более 280 детей.

«Подобные фестивали будут проводиться регулярно, следующий пройдёт уже 15 декабря. Мы много работаем над популяризацией регби вместе с правительством Москвы, ФАУ МО РФ ЦСКА, Министерством обороны РФ, Федерацией регби России. И в 2020 году мы ждём, что в фестивале по тэг-регби поучаствуют не меньше 1,5 тыс. регулярно тренирующихся молодых спортсменов из детских секций регби-клуба ЦСКА.

В перспективе мы будем радовать юных спортсменов билетами на разнообразные мероприятия, а они нас, мы уверены, порадуют своими спортивными достижениями и успехами в учёбе, ведь мы в первую очередь заинтересованы в развитии детей, понимании ими ценностей регби: целостность, страсть, солидарность, дисциплина, уважение», — сказал президент регби-клуба ЦСКА, член высшего совета Федерации регби России Алексей Митрюшин.

Директор ГБУ ЦОП Москомспорта Дмитрий Климов подчеркнул, что фестиваль организован на очень высоком уровне.

«Безусловно, то, что происходило в манеже «Олимп» — это важный шаг для развития детско-юношеского спорта в Москве. Сегодня мы готовим почву для развития регби и побед национальной команды, каждый такой фестиваль — это фундамент будущих успехов», — отметил Климов.

Посетил мероприятие и капитан сборной России по регби, игрок регби-клуба ЦСКА Василий Артемьев. Он приехал вместе с женой и маленькой дочкой Лизой.

«Я впервые увидел, что в регби играют такие маленькие дети, ровесники Лизы и даже младше. Это уникальное мероприятие, которое объединило мальчиков и девочек от 4 до 13 лет. Мы обязательно придём на мастер-классы, которые будут проводить тренеры регби-клуба ЦСКА в московских школах. Я уверен, что малыши влюбятся в регби после первого занятия! Приглашаю всех детей играть в интересное и динамичное тэг-регби под руководством тренеров ЦСКА», — сказал Артемьев.

Тэг-регби — это бесконтактная форма игры, позволяющая приобрести ключевые для регбистов навыки.