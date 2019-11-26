Губерниев: Россия в глазах ВАДА выглядит рецидивистом

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что в глазах Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Россия выглядит рецидивистом, и посоветовал спортивным чиновникам искать поддержку в Международном олимпийском комитете (МОК).
«Мы же передали данные Московской антидопинговой лаборатории, которые не совпадают с данными ВАДА. Они нам вменяют, что мы покрывали ранее уличённых спортсменов. И в глазах ВАДА, которая будет принимать решение, мы фигурируем практически как рецидивисты. Именно поэтому речь идёт о столь беспрецедентных санкциях.
Но есть луч надежды. В МОК российская партия достаточно сильна. И хотя решение будет принимать ВАДА, именно на МОК мы должны обращать внимание как на спасительную соломинку и нашего союзника», — сказал Губерниев в эфире телеканала «Россия 1».
Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
- 26 ноября 2019
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