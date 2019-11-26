Чемпионка мира по лёгкой атлетике: сейчас сборная России кристально чистая

Чемпионка мира по лёгкой атлетике Ольга Богословская прокомментировала ситуацию с возможным отстранением России от крупных международных соревнований из-за нарушения антидопинговых правил.

Окончательное решение исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) примет 9 декабря.

«Сейчас самое главное, что нужно понимать: идёт борьба между двумя организациями — МОК и ВАДА. При этом очевидно, что Международный олимпийский комитет теряет контроль. Он больше не способен самостоятельно принимать решения. Если раньше только МОК решал, кому ехать на Олимпиаду, а кому нет, то теперь они только рассылают приглашения, а ВАДА утверждает их или отклоняет. Ну и в чём тогда ещё функционал олимпийского комитета? Гостиницы заказывать?

Весь мир давно понимает, какого рода решения выносятся в отношении нашей страны. Всё же очевидно. Вся эта политика просто надоела уже. Взять хотя бы последнее «дело Лысенко», из-за которого пострадали руководители лёгкой атлетики. Да, человек пропустил допинг-тесты, потом принёс, как говорят, липовые справки. Хорошо, он потом признался в том, что и как произошло. Но почему из-за него должна страдать вся сборная России? Ну представьте, украли во Владивостоке, а наказывают за это Калининград. Где справедливость? Так накажите индивидуально того, кто провинился. Почему все остальные получают за это?

Вы знаете, что в настоящее время у нас самая кристально чистая сборная? Я вас уверяю, ни одному действующему спортсмену даже в голову не придёт принимать какой-нибудь запрещённый препарат. Нас проверяют и цепляются так ко всему, что просто мыслей нет отойти на шаг вправо-влево от регламентирующих норм», — цитируют Богословскую «Аргументы и факты».