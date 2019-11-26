Фигурист Галлямов — о задержке багажа из Японии: если что, есть старые коньки

Российский фигурист Александр Галлямов рассказал, как ситуация с задержкой коньков может повлиять на подготовку к финалу Гран-при.

Напомним, фигуристы сборной России прилетели из Японии с заключительного этапа Гран-при, который прошёл в Саппоро, без коньков и соревновательных костюмов. Этап Гран-при в Японии завершился 23 ноября. Российские фигуристы летели вчера, 25 ноября, из Саппоро с пересадкой в Токио. Авиакомпания, осуществлявшая перелёт, не смогла вовремя доставить багаж пассажиров на пересадочные рейсы до Москвы. В багаже, помимо личных вещей, были костюмы и коньки.

«Мы приехали только 25 ноября вечером. Багаж с коньками обещали привезти 27-го числа. Сегодня дали выходной, чтобы восстановиться после тренировок, а завтра уже выходим на работу.

На подготовку к финалу Гран-при остаётся неделя, и пока рано говорить про какие-то сложности. Похожая ситуация была после юниорского чемпионата мира, когда багаж не приехал из Загреба, но уже через два дня его доставили к дому.

Если что, у нас есть старые коньки и нам не придётся тратить больше времени на раскатку», — цитирует Галлямова Sport24.