ВАДА выпустило всемирный антидопинговый кодекс 2021 года

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выпустило антидопинговый кодекс и международные стандарты. Изменения вступят в силу 1 января 2021 года, информирует официальный сайт организации.

Изменения и нововведения во всемирный антидопинговый кодекс и международные стандарты были одобрены 7 ноября на пятой всемирной конференции по допингу в спорте в Катовице (Польша).

Новые поправки содержат правило, которое касается ответственности за давление на осведомителей. Речь идёт о тех, кто делится информацией о нарушениях антидопинговых правил. Кроме того, в обновлённом кодексе усилена независимость национальных антидопинговых агентств.

Обновлённый кодекс касается профессиональных спортсменов, а также любителей и паралимпийцев.

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