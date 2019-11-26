Волейболистка Гамова — о санкциях против России: ничего критичного не случилось

Бывшая волейболистка сборной России Екатерина Гамова прокомментировала ситуацию с возможным отстранением России от международных соревнований из-за нарушений антидопинговых правил. Окончательное решение исполком ВАДА примет 9 декабря.
«Подождите, мы сейчас не можем говорить об этом, потому что 9 декабря ещё не наступило и рассуждать о том, что будет… Ещё неизвестно, что будет. Это рекомендация, не более того. До того, пока окончательно решение не примут, я не могу рассматривать это как дисквалификацию. И забегать вперёд никому не советую, и уж тем более нагнетать обстановку, делать её ещё более нервозной, чем она есть.
Для того чтобы дисквалифицировать всех наших спортсменов, нужно дисквалифицировать — «для начала» — НОК — Национальный олимпийский комитет России. То есть этого сейчас не происходит, поэтому, думаю, что мы забегаем вперёд и говорим ужасы, которых ещё нет.
Предлагаю не паниковать и ждать официальных окончательных решений именно от ВАДА, от ОКР нашего, в частности от его президента, и от Международного олимпийского комитета. Когда три главенствующих организации выскажут свои официальные заявления, только после этого мы можем как-то обсуждать их и рассуждать на тему, что нам делать дальше. На сегодняшний момент пока ничего окончательного, критичного ещё не случилось, мне кажется», — цитирует Гамову «Комсомольская правда».
- 26 ноября 2019
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