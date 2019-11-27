Федерация горнолыжного спорта России: в стране есть проблема допинга

Член президиума Федерации горнолыжного спорта России Светлана Гладышева выразила мнение по поводу возможной дисквалификации российских спортсменов из-за нарушений антидопинговых правил.
Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях.
«Вопрос, естественно, вызывает озабоченность. Мировое сообщество никак не может простить нам успех на Олимпиаде-2014 в Сочи и хочет всячески третировать наших атлетов.
Сама проблема есть, её корни уходят в 2000-е: были в ВАДА, а затем стали терять позиции. А для такой страны, как Россия, представительство в данном агентстве должно быть безусловным. Проблема допинга есть, и из неё надо выходить только благодаря конструктивному диалогу. Надеюсь, у главы ВАДА Витольда Баньки достаточно компетенции, чтобы принять правильное решение», — цитирует Гладышеву «Газета.Ру».
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