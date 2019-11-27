Зеппельт: типичные выкрутасы Баха. МОК опять лоббирует закулисные игры?

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный по фильмам-расследованиям о допинге в российском спорте, допустил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах может вновь лоббировать интересы России с помощью закулисных игр.

«Обратите внимание на слова МОК о России: „МОК поддержит жесточайшие санкции против всех виновных в данных манипуляциях.“. Типичные выкрутасы Томаса Баха. Означает ли это, что МОК опять лоббирует закулисные игры, и накажет лишь несколько официальных лиц из России?» — написал Зеппельт на своей странице в «Твиттере».



В отношении участия России на летних Олимпийских играх в 2016 году последнее слово оставалось за МОК. В 2018 году МОК позволил участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом «олимпийским атлетам из России».



Теперь же, согласно новому кодексу, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обладает более широкими полномочиями для наказания стран, которые нарушают правила.



Комитет по соответствию ВАДА, в частности, рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.