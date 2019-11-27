ФИФА: надеемся, что чемпионат мира по пляжному футболу всё-таки пройдёт в России

Глава департамента проведения турниров ФИФА Хайме Ярса подчеркнул, что организация не получала никаких рекомендаций от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), и замена России в качестве страны-хозяйки чемпионата мира 2021 года по пляжному футболу не рассматривалась.

«Россия заслужила право проведения чемпионата мира по пляжному футболу, и мы надеемся, что он в 2021 году всё-таки состоится в вашей стране. Мы знаем, как в России любят пляжный футбол.

Что касается рекомендаций ВАДА, то пока мы не получили никаких бумаг, поэтому не можем ничего комментировать. Для нас на данный момент Россия — хозяйка ЧМ-2021», — сказал Ярса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ивановым.

Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года и лишить страну права проводить крупные турниры, включая чемпионаты Европы и мира.

Напомним, что чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года должен был впервые пройти в России.