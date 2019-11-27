Сборная России по пляжному футболу обыграла Беларусь и вышла в плей-офф ЧМ
Национальная команда России по пляжному футболу обыграла команду Беларуси в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Парагвае.
Подопечные Михаила Лихачёва обыграли своих соперников со счётом 5:3. Напомним, в первом матче российская команда одолела национальную команду Сенегала со счётом 8:7. После этого сборная России потерпела поражение в игре с ОАЭ (1:4).
Таким образом, сборная России, набрав 6 очков, вместе с Сенегалом вышла в плей-офф чемпионата мира.
В четвертьфинале турнира сборная России встретится с победителем группы D. На первое место в этой группе претендуют Бразилия, Нигерия и Португалия.
Пляжный футбол. Чемпионат мира. Асунсьон, Парагвай
Группа С. Третий тур
Россия — Беларусь — 5:3 (1:3, 2:0, 2:0)
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