AP: Россия хотела выставить Родченкова организатором допинговой системы в стране

Associated Press проанализировал 89-страничный отчёт комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) про изменения, которые были сделаны в базе данных московской лаборатории.

В докладе говорится, что Россия произвела изменения в базе, чтобы выставить бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова организатором допинговой системы в стране. В частности, были подделаны сообщения между Родченковым и другим экс сотрудником Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Тимофеем Соболевским. Кроме того, Россия пыталась убрать подозрения с ещё одного сотрудника лаборатории Евгения Кудрявцева, который теперь обвиняет Родченкова во лжи.

Сообщается, что всего Россия удалила в базе 25 сообщений, которые компрометируют сотрудников лаборатории.

По словам российских экспертов, изменения в базе были вызваны «системными сбоями и очищением памяти на оборудовании».

Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях.

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