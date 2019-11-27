Глава USADA: Россия тычет ВАДА в глаз, и ей это сходит с рук

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт выступил с заявлением по поводу рекомендаций комитета ВАДА по соответствии в отношении России. Комитет, в частности, рекомендовал исполкому ВАДА отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях.
«Россия продолжает пренебрегать международными антидопинговыми правилами, разочаровывать чистых спортсменов, она тычет ВАДА в глаз, и ей снова и снова это сходит с рук.
ВАДА должно противостоять этому мошенническому и запугивающему поведению, как того требуют правила и олимпийские ценности. Ответ, предложенный комитетом, является неадекватным, особенно с учётом обмана, используемого российской спортивной системой, которая контролируется правительством", — говорится в заявлении Тайгарта, опубликованном на официальном сайте USADA.
Статус Российского антидопингового агентства оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории.
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