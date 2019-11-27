Москвина: у Тутберидзе не конвейер, а огромный поток человеческого потенциала

Известный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина поделилась мнением о коллеге Этери Тутберидзе.
«Я вижу, что она организовала конкурентоспособную среду. Не только в тренировочном процессе, но и в наборе фигуристок. В её школу большой поток желающих заниматься. Конвейер чемпионок? У Тутберидзе скорее не конвейер, а огромный поток человеческого потенциала.
Нас нельзя назвать подругами. Общаться приходилось. Я подошла к ней на соревнованиях: «Этери, у вас девочка выступает. Не будет ли ей лучше сменить хвостик?». Волосы были завязаны в хвостик. Этери ответила мне, почему это невозможно. Я бы не хотела это говорить. Это было цензурно. Не она влияла на то, с какой причёской катается девочка.
Тутберидзе — нормальный тренер. Она работает с детьми, у неё коллектив людей. Я тоже могу сейчас стать серьёзной: «Что вы ко мне пристали? Времени нет. Извините, закончили интервью», – цитирует Москвину «Спорт день за днём».
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