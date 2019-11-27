В США призвали жёстко наказать Россию за допинговый скандал

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт выразил уверенность в том, что ВАДА следует принять максимально жёсткие санкции в отношении России после обнаруженных махинаций с данными Московской лаборатории.
«ВАДА должно действовать жёстче и наложить максимально возможные ограничения на участие российских спортсменов в Олимпийских играх. Только такой решительный ответ может привлечь внимание России, изменить поведение и защитить нынешних чистых спортсменов, которые будут соревноваться в Токио, а также будущие поколения спортсменов в России, которые заслуживают большего, чем циничный, слабый ответ на неоднократные призывы мирового сообщества к России навести порядок.
Печально, когда спортсмены страны страдают от мошенничества в государственной и спортивной системах, которые они представляют. Однако неспособность найти адекватный ответ пятилетнему нарушению правил России нанесёт ещё больший вред спортсменам в России и за её пределами. Настало время для самого жёсткого наказания", — говорится в заявлении Тайгарта, опубликованном на официальном сайте USADA.
Исполком ВАДА примет решение 9 декабря.
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