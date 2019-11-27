Слуцкая — о четверном прыжке Туктамышевой: кто сказал «на пенсию»? Лизок — огонь

Двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая осталась в восторге от четверного прыжка Елизаветы Туктамышевой, который чемпионка мира и Европы 2015 года сделала на тренировке.
«Опа! А вот это сюрпрайз!!! Лизок — это огонь!!! Кто сказал «на пенсию»? Каааарл, это 4 тулуп!» — написала Слуцкая в «Инстаграме».
На сегодня четверные прыжки в женском фигурном катании выполняют также россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, а также представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.
Туктамышева не смогла квалифицироваться в финал Гран-при в Турине и сейчас ведёт подготовку к соревнованиям в Загребе. Спортсменка на этапах Гран-при выполняла тройной аксель. В нынешнем сезоне она стала третьей на этапах в Лас-Вегасе (США) и Чунцине (Китай).
Запись доступна на странице Слуцкой в «Инстаграме».
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