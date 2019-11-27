Адвокат Родченкова: Россия опять жульничает. Какое потрясение!
Джим Уолден, адвокат российского информатора ВАДА Григория Родченкова, прокомментировал ситуацию вокруг обнаруженных манипуляций с данными Московской антидопнговой лаборатории, которые были переданы ВАДА российской стороной.
«Россия опять жульничает и ставит преграды. Какое потрясение! Они до сих пор бездарно стараются подставить доктора Родченкова, самого важного осведомителя в истории спорта. Будем надеяться, что исполком ВАДА и МОК проявят силу», — написал Уолден в своём «твиттере».
Комитет ВАДА по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в соревнованиях на 4 года. Рекомендации будут обсуждаться на исполкоме ВАДА 9 декабря. Если РУСАДА будет лишено статуса соответствия, российская сторона сможет обжаловать решение в CAS.
Глава USADA: чистые российские спортсмены вообще существуют?
Тарасова — о допинговом скандале с Россией: только не надо искать дядю Васю
Трефилов о санкциях к РФ: вляпаться так второй раз, это нужно быть полуидиотами
- 27 ноября 2019
-
12:27
-
11:36
-
11:36
-
11:02
-
10:41
-
10:03
-
09:49
-
09:49
-
09:32
-
09:25
-
09:14
-
09:02
-
04:05
-
01:20
-
01:06
-
00:58
- 26 ноября 2019
-
23:29
-
22:57
-
21:33
-
21:14
-
20:55
-
20:09
-
19:25
-
19:12
-
19:04
-
18:46
-
18:31
-
18:21
-
18:15
-
18:15
-
18:05
-
17:39
-
17:29
-
17:19
-
17:17
Партнерский контент