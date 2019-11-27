Адвокат Родченкова: Россия опять жульничает. Какое потрясение!

Джим Уолден, адвокат российского информатора ВАДА Григория Родченкова, прокомментировал ситуацию вокруг обнаруженных манипуляций с данными Московской антидопнговой лаборатории, которые были переданы ВАДА российской стороной.

«Россия опять жульничает и ставит преграды. Какое потрясение! Они до сих пор бездарно стараются подставить доктора Родченкова, самого важного осведомителя в истории спорта. Будем надеяться, что исполком ВАДА и МОК проявят силу», — написал Уолден в своём «твиттере».

Комитет ВАДА по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в соревнованиях на 4 года. Рекомендации будут обсуждаться на исполкоме ВАДА 9 декабря. Если РУСАДА будет лишено статуса соответствия, российская сторона сможет обжаловать решение в CAS.

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