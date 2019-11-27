Журналист BBC оценил вероятность отстранения всех российских спортсменов от ОИ

Британский журналист BBC Дэн Роан прокомментировал призыв главы Антидопингового комитета США Трэвиса Тайгарта не допустить всех российских спортсменов на Олимпийские игры 2020 года в Токио как наказание за махинации с данными Московской лаборатории.

«Исполком ВАДА, вероятно, проигнорирует призыв USADA и 9 декабря примет рекомендации комитета по соответствию. Но Россия точно подаст апелляцию в CAS, считая, что несправедливо наказывать всё спортивное движение в случае, когда отдельные лица, работающие на государство, удалили данные. На кону доверие ко всей антидопинговой системе», — написал Роан в своём «твиттере».

Комитет по соответствию, в частности, рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Российские спортсмены могут быть допущены к соревнованиям только в нейтральном статусе.

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